Vaucluse Gigondas Visites de cave, démonstration de cavage, conférence autour du diamant noir… Démonstration culinaire animée par Serge Ghoukassian. Une façon originale de mêler plaisirs gustatifs et instants de partage. caveau@cave-gigondas.fr +33 4 90 65 83 78 http://www.cave-gigondas.fr/ Gigondas LaCave 589 Route de Vaison Gigondas

