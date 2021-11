Gigondas Gigondas Gigondas, Vaucluse Journée Truffes et Vins à Gigondas LaCave Gigondas Gigondas Catégories d’évènement: Gigondas

Vaucluse

Journée Truffes et Vins à Gigondas LaCave Gigondas, 5 décembre 2021, Gigondas. Journée Truffes et Vins à Gigondas LaCave Gigondas LaCave 589 Route de Vaison Gigondas

2021-12-05 – 2021-12-05 Gigondas LaCave 589 Route de Vaison

Gigondas Vaucluse Gigondas Initiation à la dégustation, démonstration de cavage et culinaire aux côtés de Serge Ghoukassian., conférence autour du diamant noir. Une façon originale de mêler plaisirs gustatifs et instants de partage. Venez perfectionner votre savoir-faire culinaire caveau@cave-gigondas.fr +33 4 90 65 83 78 http://www.cave-gigondas.fr/ Gigondas LaCave 589 Route de Vaison Gigondas

dernière mise à jour : 2021-11-19 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Gigondas, Vaucluse Autres Lieu Gigondas Adresse Gigondas LaCave 589 Route de Vaison Ville Gigondas lieuville Gigondas LaCave 589 Route de Vaison Gigondas