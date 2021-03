Verteillac Verteillac Dordogne, VERTEILLAC Journée Troc’plantes Verteillac Catégories d’évènement: Dordogne

VERTEILLAC

Journée Troc’plantes, 4 avril 2021-4 avril 2021, Verteillac. Journée Troc’plantes 2021-04-04 10:00:00 – 2021-04-04 14:00:00 La Meyfrenie Domaine de la Meyfrénie

Verteillac Dordogne Verteillac Journée Troc'plantes, échanges entre jardiniers : boutures, graines, plants de légumes ou fleurs, outillages & livres au Domaine de la Meyfrénie à Verteillac. Visite de la ferme sur place & repas tiré du sac ©MEYFRENIE

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, VERTEILLAC Autres Lieu Verteillac Adresse La Meyfrenie Domaine de la Meyfrénie Ville Verteillac