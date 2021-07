Journée trappeur débrouillardise dans la nature Montlebon, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Montlebon.

Montlebon Doubs

EUR 20 Le long d’un petite randonnée dans la forêt et les pâturages du Gardot, les enfants vont découvrir

différents trucs et astuces de débrouillardise dans la nature. Loin des stéréotypes sur la survie, cette

animation consiste d’avantage à apprendre à vivre avec et dans la nature, à devenir autonome afin de

pouvoir y évoluer librement en utilisant astucieusement les différentes ressources naturelles qui

nous entourent :

Au programme :

• Observer la nature (La météo, les arbres , les animaux …)

• Savoir se déplacer dans la nature (lire un paysage et s’orienter, marcher discretement, …)

• Les outils indispensables, le matériel

• Les régles de sécurité

• Se couvrir, se chauffer (le chaud/le froid), s’éclairer (découvrir différentes techniques pour

faire du feu, fabriquer des bougies naturelles pour s’éclairer…)

• Se soigner (les plantes médicinales…), l’hygiène (le corps, les dents, les pieds…)

• Se nourrir et s’hydrater (reconnaître quelques plantes comestibles, trouver de l’eau)

• Dormir dans la nature (déterminer un emplacement, construire une cabane, un abri, trouver

un refuge…)

nous entourent. Pour les enfants de 6 à 12 ans. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

