JOURNÉE TRANSVAP – TRAIN DE CATHERINE PAYSAN Beillé, 12 août 2021-12 août 2021, Beillé.

JOURNÉE TRANSVAP – TRAIN DE CATHERINE PAYSAN 2021-08-12 10:00:00 – 2021-08-12 18:00:00 Transvap – Lieu-dit La Gare

Beillé Sarthe Beillé

La Transvap vous propose un train spécial entre Beillé et Bonnétable. Départ du train de Beillé à 10h, visite du jardin potager de Bonnétable (prévoir pique-nique), visite de l’église d’Aulaines et de la maison de l’école natale de l’écrivaine Catherine Paysan. Retour à Beillé vers 18h.

Réservation obligatoire – 16€/adulte et 8€/enfant.

+33 2 43 89 00 37

La Transvap vous propose un train spécial entre Beillé et Bonnétable. Départ du train de Beillé à 10h, visite du jardin potager de Bonnétable (prévoir pique-nique), visite de l’église d’Aulaines et de la maison de l’école natale de l’écrivaine Catherine Paysan. Retour à Beillé vers 18h.

Réservation obligatoire – 16€/adulte et 8€/enfant.

dernière mise à jour : 2021-07-15 par