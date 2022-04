Journée Tous aux châteaux Katzenthal Katzenthal Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Katzenthal Haut-Rhin Katzenthal Dans le cadre de la journée “Tous aux chateaux” venez visiter les vestiges du Wineck sur les hauteurs de Katzenthal. L’association Alsatiae Protectores organise un campement médiéval durant tout un weekend, l’occasion de faire un voyage dans le temps en plein Moyen Âge. Ce château datant du 13e siècle accueille le temps d’un weekend un campement médiéval. +33 3 89 47 85 63 Dans le cadre de la journée “Tous aux chateaux” venez visiter les vestiges du Wineck sur les hauteurs de Katzenthal. L’association Alsatiae Protectores organise un campement médiéval durant tout un weekend, l’occasion de faire un voyage dans le temps en plein Moyen Âge. Katzenthal

