Journée tous à vélo Vieux-Thann, 5 juin 2022, Vieux-Thann.

Journée tous à vélo Vieux-Thann

2022-06-05 – 2022-06-05

Vieux-Thann 68800 Vieux-Thann

EUR Plusieurs circuits VTT, VTC et VTTAE sous forme d’énigmes et récompenses. Buvette et petite restauration.

Plusieurs circuits VTT, VTC et VTTAE sous forme d’énigmes et récompenses. Buvette et petite restauration.

+33 3 89 37 22 12

Plusieurs circuits VTT, VTC et VTTAE sous forme d’énigmes et récompenses. Buvette et petite restauration.

Vieux-Thann

dernière mise à jour : 2022-05-24 par