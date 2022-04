JOURNÉE TOURISME ET HANDICAP Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Mayenne

JOURNÉE TOURISME ET HANDICAP Jublains, 24 avril 2022, Jublains. JOURNÉE TOURISME ET HANDICAP Musée Archéologique 13 Rue de la Libération Jublains

2022-04-24 – 2022-04-24 Musée Archéologique 13 Rue de la Libération

Jublains Mayenne Les thermes publics

– 11h / Durée 1h

– Sur réservation / Rendez-vous au musée

Découvrez un lieu important de la vie quotidienne : les bains publics. Dans l’Antiquité, on y va non seulement se laver mais aussi y pratiquer du sport ou simplement rencontrer ses amis. Le théâtre antique

– 14h30 / Durée 1h

– Sur réservation / Rendez-vous au musée

Le théâtre de Jublains est probablement la première salle de spectacle du territoire de la Mayenne ! Tragédies et comédies s’y jouaient sur une petite scène devant les spectateurs, avec des acteurs qui portaient des masques grotesques. Parcours de sensibilisation dans le musée :

Librement, parcourez le musée et ses collections. Prenez conscience, grâce aux panneaux dédiés, des différents dispositifs mis en place par l’équipe et découvrez à quel(s) public(s) ils s’adressent. Initiation à la LSF (Langue des signes française) :

– Durée libre.

Durant la journée, venez découvrir l’alphabet dactylologique afin de pouvoir signer votre prénom, dire bonjour et merci dans cette langue pratiquée par environ 100 000 personnes en France. Se promener sur le parcours archéologique :

Que ce soit dans la forteresse antique, au théâtre et sur les terrains menant jusqu’au temple gallo-romain, des bornes informatives jalonnent le site. Elles comprennent des restitutions des monuments dessinés par Alex Evang et Yves Plateau, des matériauthèques ou des plans tactiles ainsi que des descriptions en braille. Observez, touchez quand c’est possible, en tout cas, expérimentez ! (Plan sur demande à l’accueil du musée, disponible en gros caractères) Avec Sabine Rouy, interprète, et un guide du musée. Les thermes publics

– 11h / Durée 1h

– Sur réservation / Rendez-vous au musée

Découvrez un lieu important de la vie quotidienne : les bains publics. Dans l’Antiquité, on y va non seulement se laver mais aussi y pratiquer du sport ou simplement rencontrer ses amis. Le théâtre antique

– 14h30 / Durée 1h

– Sur réservation / Rendez-vous au musée

Le théâtre de Jublains est probablement la première salle de spectacle du territoire de la Mayenne ! Tragédies et comédies s’y jouaient sur une petite scène devant les spectateurs, avec des acteurs qui portaient des masques grotesques. Parcours de sensibilisation dans le musée :

Librement, parcourez le musée et ses collections. Prenez conscience, grâce aux panneaux dédiés, des différents dispositifs mis en place par l’équipe et découvrez à quel(s) public(s) ils s’adressent. Initiation à la LSF (Langue des signes française) :

– Durée libre.

Durant la journée, venez découvrir l’alphabet dactylologique afin de pouvoir signer votre prénom, dire bonjour et merci dans cette langue pratiquée par environ 100 000 personnes en France. Se promener sur le parcours archéologique :

Que ce soit dans la forteresse antique, au théâtre et sur les terrains menant jusqu’au temple gallo-romain, des bornes informatives jalonnent le site. Elles comprennent des restitutions des monuments dessinés par Alex Evang et Yves Plateau, des matériauthèques ou des plans tactiles ainsi que des descriptions en braille. Observez, touchez quand c’est possible, en tout cas, expérimentez ! (Plan sur demande à l’accueil du musée, disponible en gros caractères) Musée Archéologique 13 Rue de la Libération Jublains

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Jublains, Mayenne Autres Lieu Jublains Adresse Musée Archéologique 13 Rue de la Libération Ville Jublains lieuville Musée Archéologique 13 Rue de la Libération Jublains Departement Mayenne

Jublains Jublains Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jublains/

JOURNÉE TOURISME ET HANDICAP Jublains 2022-04-24 was last modified: by JOURNÉE TOURISME ET HANDICAP Jublains Jublains 24 avril 2022 Jublains mayenne

Jublains Mayenne