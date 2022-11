Journée thématique pour comprendre les causes et les effets du changement climatique Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Lion-sur-Mer

Journée thématique pour comprendre les causes et les effets du changement climatique Lion-sur-Mer, 26 novembre 2022, Lion-sur-Mer. Journée thématique pour comprendre les causes et les effets du changement climatique

Salle du Clos Baron Lion-sur-Mer Calvados

2022-11-26 – 2022-11-26 Lion-sur-Mer

Calvados De 9h à 12h, un atelier participatif : réalisation collective de la fresque du climat « Comprendre l’essentiel des enjeux climatiques et passer à l’action ».

À 18h, une rencontre avec Frédéric Gresselin membre du GIEC normand autour du changemen climatique sur la côte de nacre.

Une exposition en lien avec le réchauffement climatique sur la côte de Nacre.

Par L’association Lion Environnement. De 9h à 12h, un atelier participatif : réalisation collective de la fresque du climat « Comprendre l’essentiel des enjeux climatiques et passer à l’action ».

À 18h, une rencontre avec Frédéric Gresselin membre du GIEC normand autour du changemen climatique sur la côte de nacre.

Une exposition en lien avec le réchauffement climatique sur la côte de Nacre.

Par L’association Lion Environnement. Bienvenue à Lion-Environnement ! Lion-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lion-sur-Mer Autres Lieu Lion-sur-Mer Adresse Salle du Clos Baron Lion-sur-Mer Calvados Ville Lion-sur-Mer lieuville Lion-sur-Mer Departement Calvados

Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lion-sur-mer/

Journée thématique pour comprendre les causes et les effets du changement climatique Lion-sur-Mer 2022-11-26 was last modified: by Journée thématique pour comprendre les causes et les effets du changement climatique Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer 26 novembre 2022 Calvados Lion-sur-Mer Salle du Clos Baron Lion-sur-Mer Calvados

Lion-sur-Mer Calvados