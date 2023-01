Journée thématique « La vie des Acadiens au temps du fort de Louisbourg » / Festival « La Semaine Acadienne 2023 » Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Courseulles-sur-Mer

Journée thématique « La vie des Acadiens au temps du fort de Louisbourg » / Festival « La Semaine Acadienne 2023 » Courseulles-sur-Mer, 14 août 2023, Courseulles-sur-Mer . Journée thématique « La vie des Acadiens au temps du fort de Louisbourg » / Festival « La Semaine Acadienne 2023 » Place du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados

2023-08-14 10:00:00 10:00:00 – 2023-08-14 18:00:00 18:00:00 Courseulles-sur-Mer

Calvados Un voyage dans l’Acadie du 18e siècle avec des démonstrations de jeux anciens et de métiers anciens, une animation musicale avec « Les fifres et Tambours d’Aunis Saintonge », une animation danse avec le groupe « Pieds à terre » Un voyage dans l’Acadie du 18e siècle avec des démonstrations de jeux anciens et de métiers anciens, une animation musicale avec « Les fifres et Tambours d’Aunis Saintonge », une animation danse avec le groupe « Pieds à terre » infos@semaineacadienne.net https://www.semaineacadienne.net/ Arnaud Blin

Courseulles-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Courseulles-sur-Mer Autres Lieu Courseulles-sur-Mer Adresse Place du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados Ville Courseulles-sur-Mer lieuville Courseulles-sur-Mer Departement Calvados

Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courseulles-sur-mer/

Journée thématique « La vie des Acadiens au temps du fort de Louisbourg » / Festival « La Semaine Acadienne 2023 » Courseulles-sur-Mer 2023-08-14 was last modified: by Journée thématique « La vie des Acadiens au temps du fort de Louisbourg » / Festival « La Semaine Acadienne 2023 » Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer 14 août 2023 Calvados Courseulles-sur-Mer Place du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados

Courseulles-sur-Mer Calvados