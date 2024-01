Journée thématique « La vie au moment de la Libération » / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » Courseulles-sur-Mer, dimanche 11 août 2024.

Journée thématique « La vie au moment de la Libération » / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » Courseulles-sur-Mer Calvados

Dans le cadre du 80e anniversaire du débarquement, le dimanche 11 août 2024 c’est la vie au moment du Débarquement que les visiteurs pourront découvrir à Courseulles-sur-Mer, place du général de Gaulle,

Projections de documentaires historiques, exposition de véhicules militaires et civils, fanfare des années 40, danses des années 40 parade de véhicules militaires et civils dans les rues de la ville, c’est un voyage exceptionnel de 80 ans en arrière que chacune et chacun pourra effectuer.

Place du général de Gaulle

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 10:00:00

fin : 2024-08-11 18:00:00



