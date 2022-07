Journée thématique : Jules et Jim Wattwiller Wattwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Col du Silberloch Wattwiller Haut-Rhin

2022-07-23 14:00:00 – 2022-07-23 Wattwiller

Partez sur les traces de « Jules et Jim », chef d'œuvre cinématographique de François Truffaut, tourné dans les environs immédiats du Hartmannswillerkopf. Au programme de cette journée : visite des lieux de tournage du film, visite de l'exposition « Regards cinématographiques sur la Grande Guerre » à l'Historial et randonnée vers le chalet du Sihlbach, où fût tourné la superbe scène dans laquelle Jeanne Moreau chante « Le tourbillon de la vie ».

