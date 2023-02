Journée thématique « Cap à l’ouest » / Festival « La Semaine Acadienne 2023 » Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Calvados Courseulles-sur-Mer Animation avec « Les chasseurs de prime » et Petite Fleur. Rassemblement et bénédiction de Harley Davidson avec le club Caen Côte de Nacre Chapter, de voitures américaines, parade dans les rues de Courseulles, baptêmes en Harley restauration western. Animation avec « Les chasseurs de prime » et Petite Fleur. Rassemblement et bénédiction de Harley Davidson avec le club Caen Côte de Nacre Chapter, de voitures américaines, parade dans les rues de Courseulles, baptêmes en Harley restauration western. infos@semaineacadienne.net https://www.semaineacadienne.net/ Courseulles-sur-Mer

