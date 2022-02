Journée Terroir : Vins & Gourmandises Porte des Pierres Dorées Porte des Pierres Dorées Catégories d’évènement: Porte-des-Pierres-Dorées

Porte des Pierres Dorées Rhône Porte des Pierres Dorées La famille RIVIERE vous invite à sa journée Terroir : Vins & Douceurs : Dégustation, Vente de Boudin Traditionnel chaud, tout juste sorti de la chaudière (réservation avant le 02/03) et découverte des gourmandises de l’atelier Ohayo. domainejpriviere@orange.fr +33 4 74 67 00 67 https://www.domainejpriviere.com/ Domaine Jean-Pierre Rivière 520 chemin des grands taillis Porte des Pierres Dorées

