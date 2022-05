JOURNEE TEMPS FORT FESTI FAMILLE A VALLET Vallet, 4 juin 2022, Vallet.

JOURNEE TEMPS FORT FESTI FAMILLE A VALLET Vallet

2022-06-04 15:00:00 – 2022-06-04 22:00:00

Vallet Loire-Atlantique Vallet

Save the date ! Samedi 4 juin, de 15h à 22h, à l’espace (parc) des Dorices de Vallet, venez partager un temps en famille et vivre différentes animations aux contacts des acteurs du sport et de la parentalité sur le territoire. Une journée gratuite et ouverte à tous ! ///

Au programme : à partir de 15h, des espaces sportifs, du bricolage, des jeux, un espace cocooning, de quoi se restaurer. Des surprises vous attendent au cours de votre visite ! Pour ceux qui veulent s’essayer au deux-roues, prévoyez votre casque.

En soirée, à partir de 19h, restauration possible sur place avec la participation du Food Truck « Au goût de la rue » suivi d’un concert Karaoké à partager avec le groupe « Les Chantals ».///

En fonction des conditions météo, nous pourrions avoir à annuler l’évènement. Plus d’information sur le site : http://enfance.cc-sevreloire.fr/

A l’initiative de parents bénévoles, du Centre Socioculturel Loire-Divatte et de la Communauté de communes Sèvre et Loire et avec la participation des acteurs partenaires du territoire, Festi’famille est une année de la parentalité proposée sur tout le territoire Sèvre et Loire. Il permet aux parents de vivre des temps ressources et d’échanges sur sa fonction de parents, beaux-parents … mais aussi de partager des moments de convivialité en famille. L’année de la parentalité se terminera en juin, une belle réussite au regard du nombre de familles qui ont pu en profiter cette année ! ///

RDV le samedi 4 juin, de 15h à 22h, à l’espace des Dorices de Vallet.

Dans le cadre de Festi Famille de nombreuses animations, ateliers et un concert vous attendent pour une journée gratuite et ouverte à tous à partager en famille ! Le samedi 4 juin au parc des Dorices à Vallet. restauration sur place.

Vallet

dernière mise à jour : 2022-05-04 par