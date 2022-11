Journée Téléthon Ozenx-Montestrucq, 4 décembre 2022, Ozenx-Montestrucq.

Journée Téléthon

Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques

2022-12-04 – 2022-12-04

Ozenx-Montestrucq

Pyrénées-Atlantiques

Ozenx-Montestrucq

9 EUR Ptit déj à la fourchette, ventrêche, oeuf, piperade, fromage, café et vin.

Café ou chocolat avec viennoiseries

8h30 : inscriptions marche et VTT

9h : départ, circuits de 8 ou 12 km.

Ravitaillement à mi-parcours.

9h : vente des pâtisseries maison, de petites peluches faites main et collecte de piles usagées.

Comité des fêtes et APE

Ozenx-Montestrucq

