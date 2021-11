Verdelais Verdelais Gironde, Verdelais Journée Téléthon et marché de Noël Verdelais Verdelais Catégories d’évènement: Gironde

Verdelais

Journée Téléthon et marché de Noël Verdelais, 5 décembre 2021, Verdelais. Journée Téléthon et marché de Noël Verdelais

2021-12-05 08:30:00 – 2021-12-05 18:00:00

Verdelais Gironde Verdelais Entre le marché de Noël, le trail, la course jeune public, l’exposition de tableaux Salle Toulouse Lautrec, le repas aux pèlerins et les randonnées cyclotouristiques, vivez des moments en famille ou entre amis pour bien débuter ces fêtes de fin d’année. Dans le cadre du Téléthon :

9h30 : Randonnées cyclotouristiques (55 kms vallonnées ou 40 kms plats)

9h45 : VTT – Trail – Randonnées pédestres (6 ou 12 kms)

11h30 : Courses enfants (600 m ou 1200 m)

Verdelais

dernière mise à jour : 2021-11-26

