Journée Téléthon et beaujolais nouveau, 27 novembre 2022, .

Journée Téléthon et beaujolais nouveau

2022-11-27 – 2022-11-27

Une journée au profit du Téléthon chapeautée par les »Mother’n dancers. Elle débutera dès 8h avec un petit déjeuner solidaire, à 10h15 départ de la course et marche du muscle (participation 2€), à partir de 11h30 un apéritif musical, à 12h30 sera servi l’assiette du terroir et le Beaujolais nouveau. De nombreuses animations tout au long de la journée, en soirée Tartes flambées/ pizzas avec animation musicale.

Toute la journée Home-trainer / collecte de piles usagées et petite restauration.

Prévente des cartes petit déjeuner et ou déjeuner au 06 85 29 88 47 ou auprès de la boulangerie Schneider et la boucherie Bock à Mothern.

Au profit du Téléthon, une journée d’animation sous la houlette des Mother’n Dancers. Restauration sur place durant toute la journée.

+33 6 85 12 99 28

