Dimanche 20 novembre :

Journée Poule farcie à EMPORTER à partir de 10h, à la salle des fêtes de ST CHRISTOPHE VALLON. Gâteaux proposés.

– Coût par personne : 12 € – Inscriptions dès à présent : 05 65 72 68 56 ou 06 85 10 57 17

Organisation : Le Renouveau Sportif du Vallon Samedi 26 novembre : Quine superbement doté pour le téléthon, salle des fêtes de St-Christophe à 20h30 Dimanche 20 novembre et samedi 26 novembre, deux actions pour le Téléthon à St-Christophe OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC

