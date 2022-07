Journée Taurine Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-07-14

Bouches-du-Rhône Saint-Étienne-du-Grès Au programme pour cette journée nationale taurine :



10H : Abrivado

16H30 : Arènes – Olympiades Camarguaises et jeux de gardians

Entrée 5€, 2.50€ pour les moins de 18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans

Journée Taurine à Saint-Étienne-du-Grès pour le 14 juillet ! mairie@saintetiennedugres.com +33 4 90 49 16 46



