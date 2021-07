JOURNÉE TAURINE Portiragnes, 1 août 2021-1 août 2021, Portiragnes.

JOURNÉE TAURINE 2021-08-01 – 2021-08-01

Portiragnes Hérault

Journée à l’ancienne de l’école de Razeteurs

Dimanche 1er août

Journée taurine à l’ancienne de l’école taurine avec roussataïo (lâcher de juments) à11h30

Samedi 4 septembre

Journée taurine du club taurin

• 11h00 : Arrivée à la manade habillé à l’ancienne, vélo et mobylettes

• 11h30 : Roussataïo vers les arènes, lâcher de juments sauvages

• 12h15 : Bénédiction des chevaux dans les arènes

• 12h30 : Vache apéro

• 13h00 : Apéritif et repas

• 16h30 : Course camarguaise d’école

• 19h00 : Soirée Repas

Journée à l’ancienne de l’école de Razeteurs

Dimanche 1er août

Journée taurine à l’ancienne de l’école taurine avec roussataïo (lâcher de juments) à11h30

Samedi 4 septembre

Journée taurine du club taurin

+33 4 67 90 92 51

Journée à l’ancienne de l’école de Razeteurs

Dimanche 1er août

Journée taurine à l’ancienne de l’école taurine avec roussataïo (lâcher de juments) à11h30

Samedi 4 septembre

Journée taurine du club taurin

• 11h00 : Arrivée à la manade habillé à l’ancienne, vélo et mobylettes

• 11h30 : Roussataïo vers les arènes, lâcher de juments sauvages

• 12h15 : Bénédiction des chevaux dans les arènes

• 12h30 : Vache apéro

• 13h00 : Apéritif et repas

• 16h30 : Course camarguaise d’école

• 19h00 : Soirée Repas

dernière mise à jour : 2021-07-11 par