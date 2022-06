JOURNÉE TAURINE, NOVILLADA Plaisance Plaisance Catégories d’évènement: 32160

JOURNÉE TAURINE, NOVILLADA Plaisance, 14 juillet 2022

2022-07-14 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-14 01:00:00 01:00:00

32160 Plaisance Plaisance du Gers célébrera la fête nationale par la désormais traditionnelle journée taurine. Toros, ambiance andalouse, musique, convivialité gasconne, gastronomie et culture de la fête se mêleront pour créer cette atmosphère de partage de la joie et de l’amitié qui caractérise le savoir faire gascon. 11h30 Encierro

17h Novillada sans picardor. Programme complet en attente. Collection Tourisme Gers/CSO

