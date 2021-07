Journée taurine Grans, 28 août 2021, Grans.

Journée taurine 2021-08-28 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-28

Grans Bouches-du-Rhône Grans

Vivez les 90 ans de Grans Taurin au cours de la journée taurine du 28 aout !



Programme :

9h : Déjeuner offert à la population

11h : Journée animée par la Peña Band’atomic

Structures gonflables pour les enfants toute la journée

11h30 : Abrivado – Manade les Alpilles

12h : Encierro – Manade les Alpilles



13h : La paëlla de Greg (12€)

Avec 1 verre de vin, eau, fromage, dessert, café

Places limitées.

Ventes des tickets du lundi 9 au lundi 23 août, de 9h à 12h et de 14h à 17h à la maison des associations



16h : Animation enfants, atelier maquillage…

Bobo le clown avec magie, jonglage et sculptures ballons

16h30 : Goûter offert aux enfants

17h : Promenade à poney (2€)

18h > 22h : Taureau mécanique

18h30 : Caro et ses danseuses flamenco

19h : Abrivado – Manade les Alpilles

19h30 : Encierro – Manade les Alpilles

20h > 00h30 : Soirée bodega animée par Deejay Fred

20h30 : Caro et ses danseuses flamenco

22h30 : Abrivado aux flambeaux – Manade Agu



Restauration assurée le soir par les commerçants ambulants de Grans.

Grans taurin organise pour ses 90 ans une journée taurine et une soirée bodega.

+33 6 29 48 98 71

dernière mise à jour : 2021-07-27 par