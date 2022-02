Journée Taurine du Club taurin de Magescq Magescq, 6 mars 2022, Magescq.

Journée Taurine du Club taurin de Magescq Place des Arènes Arènes Magescq

2022-03-06 16:30:00 – 2022-03-06

Magescq Landes Magescq

15 EUR 10h- Tienta gratuite avec les élèves de l’Ecole Adour Aficion, dirigée par Richard Milian.

A l’issue de la tienta, le torero Rafael Cañada ignera son livre « Oir, Ver y Callar ».

12h15 – Apéritif et repas landais dans les arènes couvertes et chauffées, animés par l’Harmonie de Castets.

16h30- Novillada sans picador avec 6 novillos de Alma Serena pour Daniel Medina, Tristan Barroso, et Roberto Martin « Jarocho »

Club Taurin Magescq

Place des Arènes Arènes Magescq

