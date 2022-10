Journée taurine – Despedido de Mari-Peu Aureille Aureille Catégories d’évènement: Aureille

Bouches-du-Rhne Aureille Programme de la journée Manade Gillet :

• 11H : Abrivado

• 13H : Repas du Bar Soler

Bœuf Saint-Gillois et dessert 15€

Renseignements 04 90 53 85 74 ou 06 19 48 93 93.

Animation musicale

• 14H45 : Course Camarguaise

Complète des espoirs de la Manade Gillet

Gandhi 615

Azzarro 614

Caruso 727

Pistolet 544

Moka 688

Toscan 741

Raseteurs invités : Bressy, Diniakos, Mateo, Michelier, Zelphati

• Bandido après la course (offerte par le Bar Soler)

• Soirée Bodéga (organisée par le Bar Soler) Journée taurine à Aureille, le dimanche 30 octobre. +33 4 90 59 92 01 https://www.aureille.fr/ Hôtel de Ville 2 avenue Mistral Aureille

