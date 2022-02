Journée taurine de Saliers Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Arles Bouches-du-Rhône Notre traditionnelle journée du mois de mars peut enfin avoir lieu On vous attend très nombreux le samedi 12 mars 2022 !



Au programme :

9h30 : petit déjeuner offert par le club taurin Draille de Jullian

11h30 : départ des abrivados

12h : Arrivée des abrivados à la manade Rousty

12h30 : apéritif avec le DJ Dany Gabriac

17h : festival de bandidos / retours aux prés



Pour déjeuner sur place, réservez votre menu avant le 7 mars. Au menu : caillettes maison aux herbes, salade, paella royale, tropézienne et vin. (20€/pers) Le Club Taurin Lou Reboussie vous prépare une journée taurine à ne pas rater ! +33 6 19 88 87 75 Notre traditionnelle journée du mois de mars peut enfin avoir lieu On vous attend très nombreux le samedi 12 mars 2022 !



Pour déjeuner sur place, réservez votre menu avant le 7 mars. Au menu : caillettes maison aux herbes, salade, paella royale, tropézienne et vin. (20€/pers)

