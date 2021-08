Castelnau-Rivière-Basse Castelnau-Rivière-Basse Castelnau-Rivière-Basse, Hautes-Pyrénées Journée taurine Castelnau-Rivière-Basse Castelnau-Rivière-Basse Catégories d’évènement: Castelnau-Rivière-Basse

Hautes-Pyrénées

Journée taurine Castelnau-Rivière-Basse, 8 août 2021, Castelnau-Rivière-Basse. Journée taurine 2021-08-08 11:00:00 – 2021-08-08 les Arènes CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées Castelnau-Rivière-Basse Au programme:

11h. Tienta. Deux vaches du Lartet pour Dorian Canton 12h.30 apérifif Repas 13 euros (vin compris). Melon, paella, croustade, café. Course landaise formelle (18 euros) gratuit pour les moins de 18 ans. Ganaderia Dal Agruna cuadrilla Ch. Dussau. Forfait Repas, course landaise 25 euros. Inscription 06 67 35 34 33 avant le 4 août. +33 6 07 35 34 33 dernière mise à jour : 2021-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Castelnau-Rivière-Basse, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Castelnau-Rivière-Basse Adresse les Arènes CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Ville Castelnau-Rivière-Basse lieuville 43.57969#-0.06042