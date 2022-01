Journée taurine Arzacq-Arraziguet Arzacq-Arraziguet Catégories d’évènement: Arzacq-Arraziguet

Journée taurine. Dès 10 h30 : Fiesta Campera de l'ACONSO pour les élèves d'Adour Aficion (avec la participation du béarnais Dorian Canton). 13h : repas de l'Aficion. 16h30 : novillada sans picadors, ouverture de la Temporada dans le Sud-Ouest, avec Juanito, Raquel Martin, et Cristiano Torres. 6 novillos des Frères Gallon (Mas Thibert). Sur réservation.

