Journée taurine à Saliers Saliers Saliers Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saliers

Journée taurine à Saliers Saliers, 12 mars 2022, Saliers. Journée taurine à Saliers

Saliers, le samedi 12 mars à 09:30

La dernière journée taurine du club Lou Réboussié remonte à début mars 2020, une semaine avant le confinement, rappelle Aurélien Peytavin, son président. Une éternité qui prendra fin le 12 mars avec le retour en fanfare des taureaux. À partir de 11h, place à quatre abrivados depuis le mas de Julian jusqu’à la manade du Rousty (chemin du Palun longue) et à 17h30 auront lieu les bandidos sur le chemin du Palun longue. Entre ces deux temps forts, le couvert sera mis à la manade du Rousty pour un repas. Réservations, tél. 06 80 88 82 20. Le club taurin Lou Reboussié organise une journée festive Saliers 13123 Saliers Saliers Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T09:30:00 2022-03-12T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saliers Autres Lieu Saliers Adresse 13123 Saliers Ville Saliers lieuville Saliers Saliers Departement Bouches-du-Rhône

Saliers Saliers Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saliers/

Journée taurine à Saliers Saliers 2022-03-12 was last modified: by Journée taurine à Saliers Saliers Saliers 12 mars 2022 Saliers Saliers Saliers

Saliers Bouches-du-Rhône