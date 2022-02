Journée taurine à Moulès Moulès Moulès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Moulès

Journée taurine à Moulès Moulès, 13 mars 2022, Moulès. Journée taurine à Moulès

Moulès, le dimanche 13 mars à 11:00

Les festivités reprennent dans les villages et hameaux. Au tour de Moulès de vous inviter Dimanche 13 Mars 2022 à partir de 11h00 pour une journée taurine sur le Terrain citoyen Avenue des Grands Platanes. FERRADE – COURSE AU PLAN – VACHES Restauration et buvette sur place, DJ, jeux pour les enfants. (Entrée libre) L’Estrambord Moulésien organise une journée festive autour des traditions camarguaises Moulès 13280 Moulès Moulès Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T11:00:00 2022-03-13T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Moulès Autres Lieu Moulès Adresse 13280 Moulès Ville Moulès lieuville Moulès Moulès Departement Bouches-du-Rhône

Moulès Moulès Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moules/

Journée taurine à Moulès Moulès 2022-03-13 was last modified: by Journée taurine à Moulès Moulès Moulès 13 mars 2022 Moulès Moulès Moulès

Moulès Bouches-du-Rhône