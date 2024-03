Journée tatakizomé et cyanotype Pern, lundi 17 juin 2024.

Journée tatakizomé et cyanotype Pern Lot

Atelier Tatakizomé

Nous choisirons des végétaux qui nous inspirent pour une recherche créative ou d’expérimentation.Puis nous réaliserons des impressions végétales sur coton ou lin à partir de la cueillette. Cette technique par frappage et passage dans différents bains permettra d’imprimer les végétaux sur le tissu.Couleurs et formes apparaîtront alors selon la disposition des plantes choisie sur le tissu, leurs empreintes, et leurs teneurs en tanin et en colorants.

Atelier Cyanotype

Une plante, une forme, des sels ferriques et du soleil, nous permettront de photographier les formes des végétaux sur tissu et sur papier.

65 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-17 10:00:00

fin : 2024-06-17 16:00:00

Laromiguière

Pern 46170 Lot Occitanie

