Journée Tartes Flambées et Marché de Printemps Kienheim Kienheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Kienheim

Journée Tartes Flambées et Marché de Printemps Kienheim, 1 mai 2023, Kienheim . Journée Tartes Flambées et Marché de Printemps 5 rue de l’Eglise Kienheim Bas-Rhin

2023-05-01 11:30:00 – 2023-05-01 20:00:00 Kienheim

Bas-Rhin L’Association Socio-Culturelle et Sportive de Durningen-Kienheim organise sa traditionnelle journée tartes flambées à la Ferme Knab à Kienheim ! Son Marché de Printemps annuel se tiendra dans la rue de l’église. Restauration et buvette sur place. Kienheim

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Kienheim Autres Lieu Kienheim Adresse 5 rue de l'Eglise Kienheim Bas-Rhin Ville Kienheim lieuville Kienheim Departement Bas-Rhin

Kienheim Kienheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kienheim/

Journée Tartes Flambées et Marché de Printemps Kienheim 2023-05-01 was last modified: by Journée Tartes Flambées et Marché de Printemps Kienheim Kienheim 1 mai 2023 5 rue de l'Eglise Kienheim Bas-Rhin Bas-Rhin Kienheim

Kienheim Bas-Rhin