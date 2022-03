Journée tartes flambées à la ferme Kienheim, 1 mai 2022, Kienheim.

Journée tartes flambées à la ferme Kienheim

2022-05-01 11:30:00 – 2022-05-01 22:00:00

Kienheim Bas-Rhin Kienheim

0 EUR Venez découvrir les produits et productions d’horticulteurs, pépiniéristes, producteurs bio, viticulteurs, apiculteurs, confiseurs, charcutiers, fromagers, boulangers et artisans (décorations, objets en bois, produits du terroir, épices, thés, soins aux plantes…) de la commune et des environs.

Buvette sur place, vente et dégustation de tartes flambées, sur place ou à emporter (+ knacks, pâtisseries) midi et soir.

Marché du printemps et du terroir avec tartes flambées à la ferme.

+33 6 58 00 69 07

Venez découvrir les produits et productions d’horticulteurs, pépiniéristes, producteurs bio, viticulteurs, apiculteurs, confiseurs, charcutiers, fromagers, boulangers et artisans (décorations, objets en bois, produits du terroir, épices, thés, soins aux plantes…) de la commune et des environs.

Buvette sur place, vente et dégustation de tartes flambées, sur place ou à emporter (+ knacks, pâtisseries) midi et soir.

Kienheim

dernière mise à jour : 2022-03-21 par