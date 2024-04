[Journée swing Jazz] Initiation Lindy Up & Concert de Cécile Recchia Rue Montigny Dieppe, samedi 27 avril 2024.

[Journée swing Jazz] Initiation Lindy Up & Concert de Cécile Recchia Rue Montigny Dieppe Seine-Maritime

L’association La Machine vous propose de découvrir le Lindy Hop, danse de couple swingué des années 20-30 avec Dita Lux de Milo !

Pour continuer cette journée, le Trio Jazz Swing vous propose un concert ! Cécile est une des figures incontournables de la scène jazz française accompagnée de Guillaume et David musiciens émérites de la scène française et internationale dans de nombreux orchestres.

Après le concert, retrouvez deux DJ qui passeront les meilleurs vinyles pendant la soirée rock, kompa, mambo, chicha… restez sur vos appuis !

Réservation obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27

Rue Montigny Maison Jacques Prévert

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lamachine.dieppe@gmail.com

