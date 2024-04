Journée survie et préparation mentale Le Moulin Saint François Landéan, lundi 11 novembre 2024.

Prêt à relever le défi de la survie et à renforcer votre préparation mentale dans un environnement sauvage et préservé ? Rejoignez-nous pour une journée inoubliable d’apprentissage et d’expérimentation au sein de ce véritable sanctuaire naturel. Au programme

– Gestion du stress face à l’incertitude Apprenez à rester calme et concentré, même dans les situations les plus difficiles.

– Respiration pour la maîtrise de soi Explorez des techniques pour apaiser votre esprit et maintenir votre équilibre intérieur.

– Stabilité en situation de survie Découvrez les secrets pour rester serein et lucide en toute circonstance, que ce soit en situation de survie ou en mode dégradé.

– Méthodes d’allumage du feu Maîtrisez les différentes techniques pour allumer un feu, un élément essentiel à votre survie en pleine nature.

– Filtration de l’eau Apprenez à purifier l’eau pour la rendre potable, une compétence vitale en milieu isolé.

– Secourisme en milieu naturel Acquérez les gestes de premiers secours adaptés aux environnements sauvages.

– Construction d’abris Découvrez les techniques pour vous abriter et vous protéger des éléments naturels.

Et pour recharger vos batteries, un délicieux repas végétarien est inclus dans le prix, à déguster à l’intérieur de ce magnifique lieu. Rejoignez nous pour une expérience authentique de connexion avec la nature et de développement personnel. Réservez dès maintenant votre place pour cette journée unique à « l’Étang de Vie » ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-11 09:00:00

fin : 2024-11-11 18:00:00

Le Moulin Saint François L’étang de vie

Landéan 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Journée survie et préparation mentale Landéan a été mis à jour le 2024-04-09 par OT FOUGERES