Plomeur Finistère Plomeur Dans le cadre de notre projet “les femmes prennent le large”, qui a pour objectif de lever les freins des femmes dans le surf, nous organisons une journée “surf & yoga” pour les femmes, à La Torche. L’idée est de permettre aux femmes de créer du lien et de s’octroyer du temps pour elles, en dehors du quotidien.

Au programme : 1 cours de surf de 2 h assuré par Eloïse Buffet de La Torche Surf School, et 1 cours de yoga d’1h par Aline-marie (Almayoga). Accessible tous niveaux. Plomeur

