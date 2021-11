Luant Louesmes Indre, Luant Journée sur le thème “plantes pérennes” Louesmes Luant Catégories d’évènement: Indre

Le groupe Forêt-Jardin du Parc anime une journée autour des plantes pérennes. 10h : testitution des deux jours de formation Forêt-Jardin 12h : pique nique partagé 14h : troc de plants l’après-midi Venez échanger vos boutures, plants, racines ! Louesmes lieu-dit les Taupins Luant Indre

2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T18:00:00

