Journée sur le canal du midi

Dordogne

Journée sur le canal du midi Coux et Bigaroque-Mouzens, 19 avril 2022, Coux et Bigaroque-Mouzens. Journée sur le canal du midi Coux et Bigaroque-Mouzens

2022-04-19 06:00:00 – 2022-04-19

Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne Coux et Bigaroque-Mouzens L’Association Générations Mouvement

vous propose une sortie sur “une journée sur le canal du Midi”

Mardi 19 Avril 2022

Départ à 6h00 du Coux- Arrivée à Renneville pour 9h30-embarquement 9h45

Navigation jusqu’au seuil de Naurouze, le point culminant du Canal du Midi où se déversent les rigoles d’alimentation du Canal + 5 passages d’écluse

Pause déjeuner pris à bord, reprise de la navigation jusqu’à Port_Lauragais,escale, visite de la Maisonde la Haute Garonne, expo sur le Canal du Midi, puis navigation de retour jusqu’à Renneville.

Arrivée Renneville vers 16h30/16h45 et départ 17h pour un retour au Coux vers 20h30

Inscription avant lundi 28 mars 06 76 03 84 88

Tarif adhérent : 110€ et non adhérent 140€

Coux et Bigaroque-Mouzens

dernière mise à jour : 2022-03-10

