Journée sur la thématique du Jardin La Ferté Macé 61600, La Ferté-Macé

La Ferté-Macé

Journée sur la thématique du Jardin La Ferté Macé, 23 avril 2022, La Ferté Macé. médiathèque cour du Grand Turc

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-23 17:00:00

La Ferté Macé 61600 La Ferté Macé Journée Jardin

La médiathèque prépare une bourse troc plantes : préparez vos plants et plantes dès maintenant mise en godets de vos vivaces, arbustes et autres… etd’ autres activités en lien avec le jardin. Journée Jardin

