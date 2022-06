Journée Summer Day au CIAM, 25 juin 2022, .

Journée Summer Day au CIAM

2022-06-25 11:00:00 – 2022-06-25 23:00:00

Pour cette journée spéciale, le CIAM vous propose :



Des ateliers de cirque « découverte des arts du cirque » pour découvrir ou redécouvrir les différentes disciplines circassiennes telles que le jonglage, le trapèze, l’équilibre sur fil de fer et sur boule, ou encore l’acrobatie.



Des activités ludiques autour de l’environnement, en partenariat avec La Fresque du Climat, des ateliers collaboratifs pour mieux comprendre les enjeux climatiques essentiels. Sous la forme de quizz et d’échanges, les participants identifieront les liens de cause à effet du dérèglement climatique.

Pour les plus jeunes, des ateliers d’upcycling ludiques seront proposés pour donner une seconde vie à des matériaux destinés à êtres jetés.



Un village de foodtrucks pour se régaler, une pause gourmande idéale pour profiter du grand air sous la pinède en compagnie d’acteurs gastronomiques de la région !



Des ateliers de médiation pour les enfants et adolescents et des visites immersives du Musée Numérique, destinés aux enfants et adolescents, désireux d’apprendre et de développer leur créativité.



Une projection de film, « Don’t Look up », à la belle étoile. Une comédie dramatique américaine



Un spectacle inédit : « Chouf le Ciel » de la Cie Colokolo. Un moment de cirque empli de poésie, débordant d’énergie avec en toile de fond la campagne aixoise.

Dans le cadre de la biennale d’art et de culture d’Aix-en-Provence, le Centre International des Arts en Mouvement organise son SUMMER DAY, et invite petits et grands pour une grande journée conviviale et variée en plein air sur le thème de la nature

dernière mise à jour : 2022-05-18 par