Haute-Saône Voray-sur-l’Ognon Les 8 et 9 février et du 13 au 17 février, rendez-vous au gymnase de Voray-sur-l’Ognon pour des journées multi-sports !

Dès 5 ans, groupe par âge et différentes activités sont proposées. Inscription www.yes-edusports.fr

infos contact@yes-edusports.fr et au 06 85 68 84 75. https://www.yes-edusports.fr/ Voray-sur-l’Ognon

