Journée sports et environnement Mialet Mialet Catégories d’évènement: Dordogne

Mialet

Journée sports et environnement Mialet, 19 juin 2022, Mialet. Journée sports et environnement Mialet

2022-06-19 10:00:00 – 2022-06-19 18:00:00

Mialet Dordogne Mialet VTT, tir à l’arc, escalade, découverte nature, pêche, canoë, paddle, ce sont quelques-unes des animations gratuites qui sont proposées dimanche 19 juin de 10h à 18h au barrage de Miallet. Présence de la ludothèque pour les plus petits.

Cette journée familiale est proposée par le Conseil départemental de la Dordogne, en partenariat avec la Communauté de communes Périgord-Limousin, le Parc naturel régional Périgord-Limousin, le Bambou de Miallet et la Fédération pêche Dordogne sur le site du barrage de Miallet, un lieu privilégié pour la découverte de l’environnement qui s’étend sur 77 hectares. VTT, tir à l’arc, escalade, découverte nature, pêche, canoë, paddle, ce sont quelques-unes des animations gratuites qui sont proposées dimanche 19 juin de 10h à 18h au barrage de Miallet. Présence de la ludothèque pour les plus petits. +33 5 53 52 55 43 VTT, tir à l’arc, escalade, découverte nature, pêche, canoë, paddle, ce sont quelques-unes des animations gratuites qui sont proposées dimanche 19 juin de 10h à 18h au barrage de Miallet. Présence de la ludothèque pour les plus petits.

Cette journée familiale est proposée par le Conseil départemental de la Dordogne, en partenariat avec la Communauté de communes Périgord-Limousin, le Parc naturel régional Périgord-Limousin, le Bambou de Miallet et la Fédération pêche Dordogne sur le site du barrage de Miallet, un lieu privilégié pour la découverte de l’environnement qui s’étend sur 77 hectares. Mialet

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Mialet Autres Lieu Mialet Adresse Ville Mialet lieuville Mialet Departement Dordogne

Mialet Mialet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mialet/

Journée sports et environnement Mialet 2022-06-19 was last modified: by Journée sports et environnement Mialet Mialet 19 juin 2022 Dordogne Mialet

Mialet Dordogne