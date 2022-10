Journée Sports de Combat et Arts Martiaux, 5 novembre 2022, .

Journée Sports de Combat et Arts Martiaux



2022-11-05 – 2022-11-05

Lors de cette journée, venez découvrir et vous initier aux différents Sports de Combat et d’Arts Martiaux. Chaque association présentera sa discipline et conviera à la suite à une initiation sur le tatamis ! Des stands seront présents pour chacune des associations pour vous accueillir et échanger.

La journée s’enchaînera par une tombola avec des lots dignes de sportifs et se terminera par une sensibilisation à l’éco-responsabilité sportive par une session ramassage des déchets sur la zone du gymnase.

ASLB – Lutte Barpaise en collaboration avec les associations sportives du Barp

dernière mise à jour : 2022-10-21 par