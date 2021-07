Porte-du-Quercy Porte-du-Quercy Lot, Porte-du-Quercy Journée Sportive Porte-du-Quercy Porte-du-Quercy Catégories d’évènement: Lot

Porte-du-Quercy

Journée Sportive Porte-du-Quercy, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Porte-du-Quercy. Journée Sportive 2021-07-17 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-17 22:00:00 22:00:00 Stade Saint-Matré

Porte-du-Quercy Lot Porte-du-Quercy 2 EUR 9h: Départ de la randonnée pédestre de 10 km ou de 14 km. Rendez-vous au stade de Saint-Matré

10h: Football au stade

15h: Pétanque à la mêlée, sans esprit de compétition, au stade.

L'association sportive de Saint-Matré Le Boulvé et le comité des fêtes de Saint-Matré s'associent pour vous proposer une journée alliant sport et gastronomie.

