JOURNEE SPORTIVE OCTOBRE ROSE Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hrault

Valras-Plage

JOURNEE SPORTIVE OCTOBRE ROSE Valras-Plage, 15 octobre 2022, Valras-Plage. JOURNEE SPORTIVE OCTOBRE ROSE

Valras-Plage Hrault

2022-10-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-15 18:00:00 18:00:00 Valras-Plage

Hrault A l’occasion d’Octobre Rose, une journée sportive vous est proposée par l’association L’Espoir.

avec la participation des associations locales et d’ailleurs (Tennis, Ecole de rugby, danse, marches, pétanque, rames, pêche, Vétérans rugby, etc) dans différents lieux de la ville. – +33 6 76 71 09 18 Valras-Plage

dernière mise à jour : 2022-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Valras-Plage Hrault Ville Valras-Plage lieuville Valras-Plage Departement Hrault

Valras-Plage Valras-Plage Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valras-plage/

JOURNEE SPORTIVE OCTOBRE ROSE Valras-Plage 2022-10-15 was last modified: by JOURNEE SPORTIVE OCTOBRE ROSE Valras-Plage Valras-Plage 15 octobre 2022 Hrault Valras-Plage Valras-Plage Hrault

Valras-Plage Hrault