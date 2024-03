JOURNÉE SPORTIVE Lieuran-lès-Béziers, dimanche 14 avril 2024.

Venez participer à cette journée sportive ! Le principe est simple, choisissez l’épreuve qui vous convient, inscrivez-vous et vous n’avez plus qu’à vous rendre sur la ligne de départ !

– Départ course enfant 9h45

– Départ course 5km et 13km 10h

– Départ de la randonnée 10h05

Début : 2024-04-14 09:45:00

fin : 2024-04-14

Place de la République

Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie

