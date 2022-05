Journée sportive et culturelle Saint-Palais Saint-Palais Catégories d’évènement: 18110

Saint-Palais

Journée sportive et culturelle Saint-Palais, 11 juin 2022, Saint-Palais. Journée sportive et culturelle Saint-Palais

2022-06-11 08:30:00 – 2022-06-11

Saint-Palais 18110 Saint-Palais Randonnée

Buffet (sur réservation avant le 6 juin )

Pétanque – espace jeux en bois – initiation basket – initiation tir à l’arc

Démonstration et initiation à la country

Démonstration et initiation au patchwork….

Venez vous amuser en famille ! Le comité départemental du sport en milieu rural et la commune de Saint-Palais organisent la journée sportive et culturelle frfr.centre@gmail.com Randonnée

Buffet (sur réservation avant le 6 juin )

Pétanque – espace jeux en bois – initiation basket – initiation tir à l’arc

Démonstration et initiation à la country

Démonstration et initiation au patchwork….

Venez vous amuser en famille ! Saint-Palais

Saint-Palais

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 18110, Saint-Palais Autres Lieu Saint-Palais Adresse Ville Saint-Palais lieuville Saint-Palais Departement 18110

Saint-Palais Saint-Palais 18110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-palais/

Journée sportive et culturelle Saint-Palais 2022-06-11 was last modified: by Journée sportive et culturelle Saint-Palais Saint-Palais 11 juin 2022 18110 Saint-Palais

Saint-Palais 18110