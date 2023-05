Journée sportive en famille ! Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu, 14 mai 2023, Paris.

Le dimanche 14 mai 2023

de 14h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Profitez d’une journée sportive en famille pour se défouler et s’amuser !

Moi & Mes Enfants vous propose de participer à un événement sportif et familial ! Cet atelier est animé par Kelly Lepeinteur, éducatrice sportive formée et certifiée en Sport Santé. Elle sera à vos côtés pour vous accompagner et répondre à vos attentes, vos envies & vos objectifs !

Au programme ?

On se donne rendez-vous chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-lieu pour une collation (jus énergisant, fruits…) et faire le plein d’énergie !

Puis on se rend tous.tes ensemble au Parc de Choisy (10 min à pieds) pour un atelier sportif adapté aux duos et au personne seule : session de cardio #CardioFamily et session yoga #YogaFamily

Les sessions de sports sont adaptées aux enfants et aux parents, il s’agit de s’amuser et se défouler en famille en essayant de se challenger tout en restant dans une ambiance fun et conviviale !

Les besoins matériels ?

Prendre une serviette ou un paréo pour la pelouse, une casquette et une bouteille d’eau

Alors, vous êtes prêt.es à vous amuser et vous défouler en famille ? Nous vous attendons nombreux !

Informations complémentaires

Quand ? Dimanche 14 mai, de 14h à 17h.

Où ? RDV Chez Moi & Mes Enfants : le Tiers-lieu, 84 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris

Tarifs ? Évènement gratuit mais vous pouvez donner ce que vous souhaitez pour soutenir les actions de l’association !

Point de contact ? hello@moi-et-mes-enfants.com

Veuillez vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement et veillez à nous prévenir en amont pour tout contretemps/ retards/ empêchements.

Si vous souhaitez annuler votre inscription, il faut le faire 48h avant et l’équipe s’engage à vous faire un avoir correspondant à la moitié du prix de l’activité. Passé ce délai, l’association ne fait pas de remboursement ni d’avoir.

En cas d’annulation de l’événement de la part de Moi & Mes Enfants, l’équipe s’engage à vous faire un avoir du prix de l’activité.

Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu 84 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Contact : https://moi-et-mes-enfants-5d69a2653e575.assoconnect.com/collect/description/314027-i-journee-sportive-en-famille https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/

