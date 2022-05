Journée sport santé Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

La pratique régulière d'une activité physique et sportive s'accompagne de nombreux bienfaits pour la santé. Connaissez-vous le sport sur ordonnance ? Le sport santé ? Maintenant, votre médecin peut vous prescrire une activité physique pour prévenir, soulager, améliorer, consolider votre santé. Pour tout savoir sur ce sujet, l'OMSD organise sa 1ère journée sport santé, le 21 mai 2022 de 10h à 18h, place de la république. nVous y découvrirez les différentes étapes de la prescription médicale en passant par sa prise en charge financière jusqu'à la pratique dans une association. Au programme : Différents stands : associations de patients mais aussi des associations sportives… nDes professionnels : mutuelles, CPAM … nDes animations : rugby, basket, handball santé, massage shiatsu, tennis, athlétisme, marche nordique… contact@omsdijon.fr +33 3 80 48 84 58 http://www.omsdijon.fr/

