Journée Sport pour Tous à Berthenicourt

Journée Sport pour Tous à Berthenicourt, 5 juin 2022, . Journée Sport pour Tous à Berthenicourt

2022-06-05 – 2022-06-05 4 Le comité des fêtes de Berthenicourt organise une journée Sport pour Tous le dimanche 5 juin à partir de 9 heures avec 2 parcours de marche : 8 et 12 kilomètres. Rassemblement devant la mairie à 8h30.

Départ de la marche de 12 km à 9h.

Départ de la marche de 8 km à 9h30. A l’issue de la sortie, un verre de l’amitié sera offert.

Et pour ceux et celles qui le souhaitent, vous aurez la possibilité de festoyer autour d’un bon jambon grillé (réservation obligatoire). Inscription à la marche : 4€/personne.

Inscription à la marche et au repas : 10€/personne.

Inscription au repas seul : 10€. Réservation au 06.62.25.64.85 au plus tard le 28 mai. Berthenicourt dernière mise à jour : 2022-05-23 par

